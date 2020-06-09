كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "جي 42" الإماراتية و"أوكسفورد" تتوصلان لتقنية سريعة وجديدة لكشف كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشركة الرائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي مجموعة "جي 42" التي تتخذ من الإمارات مقراً، والشركة المتخصصة بمجال تسلسل الحمض النووي "أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز" ومقرها المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، تطوير حل غير مسبوق يمكن استخدامه على نطاق سكاني واسع لإجراء الفحوصات السريعة وعالية الدقة للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويتمتع الحل الجديد "لامبور"،بالقدرة على إرساء معايير جديدة في مجال التشخيص على مستوى العالم، وتستخدم التقنية المبتكرة اختبار "لامبور"، القائم على تقنية التضخيم الأيزوثرمي متساوي الحرارة "LAMP"، وتقنية تسلسل الحمض النووي السريعة التي توفرها "أوكسفورد نانوبور"، ضمن تركيبة تتمتع بأتمتة عالية للإنتاجية ومعالجة العينات وإعداد التقارير من تطوير مجموعة "جي 42".

ويمكن لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا على نطاق سكاني واسع أن تساهم في كسر أنماط تفشي الفيروس، وبالتالي تقليل عدد الإصابات عند إجراء الفحوصات بالتزامن مع سرعة الاستجابة في قطاع الصحة العامة.

وبينما ترتفع تكلفة الوسائل الحالية ويصعب استخدامها من الناحية اللوجستية لإجراء عمليات الفحص والتشخيص على نطاق واسع، يأتي الحل المتكامل الذي طورته مجموعة "جي 42" بالتعاون مع "أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز" بتصميم يحدّ من تعقيدات الفحوصات الجماعية.

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ويجري حالياً دمج الحل الجديد القائم على تقنية "لامبور" في استراتيجية الفحوصات الوطنية، التي تطبقها دولة الإمارات، وفي أعقاب تسريع وتيرة التطوير في مختبر مجموعة "جي 42" للتسلسل الجيني بأبوظبي، يتوقع للبرنامج استيعاب مئات آلاف العينات يومياً، كما أن المرونة التي يمتاز بها الحل ستدعم العمليات غير المركزية أيضاً، لتتيح بذلك إجراء الفحوصات حسب الطلب في أي مكان وزمان.

هذا وتعمل مجموعة "جي 42" و"أكسفورد نانوبور" في الوقت الحالي على تعزيز القدرة الإنتاجية لإطلاق هذه التقنية على مستوى العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42" بينج شياو: "يأتي التعاون مع شركة أوكسفورد نانوبور الرائدة في مجال منتجات تسلسل الحمض النووي، ليسهم في تسريع وتيرة مساعي مجموعة جي 42 المتواصلة لتطوير تطبيقات تؤثر إيجاباً على الصحة العامة، فهذا الحل المبتكر ثمرة للجهود الحثيثة التي بذلها فريقنا المشترك في ظل الضغوطات الاستثنائية التي أفرزها وباء كورونا".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أوكسفورد نانوبور" الدكتور جوردون سانجيرا: إن "الفحوصات السكانية الدقيقة والفعّالة من حيث التكلفة والتي يتم إجراؤها على نطاق واسع تمثل ركيزة أساسية لتخفيف القيود وحماية صحة السكان ودعم استئناف النشاط الاقتصادي بكفاءة ومسؤولية".

ويمكن إجراء اختبار "لامبور" على الحمض النووي الريبوزي المستخرج من المسحات، ويجري أيضاً تطويره ليعمل مباشرة باستخدام عينات اللعاب، وعلاوة على ذلك يمكن استخدام اختبار "لامبور" لتحليل العينات البيئية للكشف عن وجود فيروس كورونا على الأسطح أو الأنظمة الأخرى مثل منشآت معالجة المياه والصرف الصحي.