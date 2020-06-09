كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حكومة بوروندي تعلن وفاة رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة جمهورية بوروندي، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الرئيس بيير نكورونزيزا، بسبب توقف نبض قلبه في يوم 8 يونيو الجاري.

ونشرت الحكومة البوروندية بياناً عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قالت فيه: "تعلن حكومة جمهورية بوروندي ببالغ الحزن عن الوفاة غير المتوقعة لفخامة رئيس جمهورية بوروندي بيير نكورونزيزا، التي وقعت في مستشفى Cinquantenaire بمدينة كاروزي بعد توقف القلب في 8 يونيو 2020".

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وكان الرئيس نكورونزيزا، قد أصدر بياناً يوم الخميس الماضي، أعلن فيه أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة في العام الجاري، على الرغم من الاستفتاء الأخير الذي يسمح بوجوده في السلطات لفترات أطول، قائلًا: "ستنتهي ولايتنا الرئاسية في عام 2020".