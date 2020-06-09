عبر مجموعة افتراضية.. مهندسان يعيدان إحياء اللهجة “الطنجاوية”- فيديو

يحاول شباب من مدينة طنجة إحياء المصطلحات المحلية القديمة، في ظل تأثير العصر عليها، وذلك من خلال مجموعة افتراضية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
المهندسان؛ نوفل، وعادل، أبناء مدينة طنجة، استغلا فترة الحجر الصحي، من أجل خلق فضاء افتراضي، يعيد إحياء مفردات استعملها أهل المدينة قديما، فأسسا مجموعة فايسبوكية بعنوان “الأكاديمية الافتراضية الشعبية للحفاظ على اللهجة الطنجاوية”.
وتتيح المجموعة الفايسبوكية لأبناء مدينة طنجة تذكر الماضي، سواء من خلال المصطلحات المستعملة، أو ألعاب الطفولة، وذكرياتها، أو أي شيء آخر، تحضر فيه نفحات الماضي.
*فيديو يونس الميموني
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