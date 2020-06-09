المغرب يصدر أزيد من 18 مليون كمامة إلى 11 بلد- التفاصيل

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر، اليوم الثلاثاء، عن تصدير المغرب لأزيد من 18 مليون كمامة للخارج.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أنه منذ الترخيص بتصدير الكمامات الواقية، من الثوب المنسوج وغير المنسوج، بتاريخ 21 ماي 2020، وإلى غاية 8 يونيو، تم تصدير حوالي 18,5 مليون وحدة من طرف 69 مقاولة، وذلك إلى 11 بلدا، موزعين على أربع قارات.

وأوضحت الوزارة، أن الكمامات من الثوب المنسوج، تمثل حوالي 77 في المائة من الصادرات، مقابل 23 في المائة من الثوب غير المنسوج.

Advertisements

وقد همت هذه الصادرات التي رخص لها بعد تأمين الاكتفاء الذاتي الوطني، القارة الأوربية في المقام الأول، وخاصة فرنسا بـ 33,6 في المائة من الصادرات، متبوعة بالبرتغال بنسبة 28,5 في المائة، ثم إسبانيا بنسبة 14,6 في المائة، كما تم استيراد هذه الكمامات أيضا من طرف بلدان بإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وتعتبر الوزارة، أن تصدير الكمامات الواقية يعد عربون ثقة في جودة المنتوج المغربي المصادق عليها، وفرصة تنموية هامة بالنسبة لقطاع إنتاج مستلزمات الوقاية الفردية المكون من وحدات إنتاج النسيج والمقاولات التي قامت بتحويل نشاطها الصناعي.