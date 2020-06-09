المطرب المغربي فؤاد الزبادي يحيي حفلا افتراضيا للجمهور المصري

يشارك المطرب المغربي، فؤاد للزبادي، في حفل افتراضي، تنظمه وزارة الثقافة المصرية، ويحييه إلى جانبه المطرب المصري محمد الحلو.

وينظم حفل الزبادي “أون لاين”، بعد غد الخميس، ضمن مبادرة “خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك”، التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية عبر قناتها على “يوتيوب”.

ومبرمج أن يقدم المطرب المغربي فؤاد زبادي، في الحفل الطربي أغاني “سنة وسنتين، والناس المغرمين، والورد جميل، ومبيسألش عليا أبدا، وشوفت حبيبي، وساكن في حي السيدة”.

ويرتقب أن تشهد أمسية الحفل عرضا مسرحيا لمسرحية” كوميديا البؤساء” من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، وهي مستلهمة من المسرحية الشهيرة “البؤساء” للكاتب الفرنسي، فيكتور هيجو.