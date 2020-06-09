اغتصاب شاب في وضعية إعاقة نواحي وزان والدرك يلقي القبض على المشتبه فيهما

تمكنت عناصر الدرك الملكي ضواحي مدينة وزان، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على المشتبه فيه الثاني في جريمة اغتصاب بشعة، راح ضحيتها شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت العصبة المغربية لحقوق الإنسان في مدينة وزان، قد أماطت اللثام، أمس الاثنين، عن جريمة اغتصاب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمشتبه فيهما شخصان، أحدهما متزوج.

وأوضحت العصبة المغربية لحقوق الإنسان في وزان، في بيان لها، توصل “اليوم 24” بنسخة من، أن المشتبه فيهما عملا على اقتياد الضحية بالقوة إلى غابة قريبة من الدوار، الذي ينحدر منه، وشرعا في تعنيفه، وتعذيبه ومن ثمة اغتصابه بطريقة وحشية.

وأكد المصدر نفسه، أن عناصر الدرك الملكي في وزان، تمكنت من اعتقال أحد المشتبه فيهما، ووضعته تحت الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك في وزان، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 26 سنة، فيما المشتبه فيه الثاني، الذي ألقي عليه القبض، اليوم، كان في حالة فرار من العدالة.

وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في وزان، بتشديد العقوبات على مقترفي الجرائم الجنسية البشعة، التي تنتهك السلامة الجسدية، والنفسية للأفراد.