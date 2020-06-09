بوريطة: ترحيل العالقين في إسبانيا سيبدأ خلال 48 ساعة وسننتقل إلى تركيا وفرنسا ودول الخليج

أعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن بدأ ترحيل العالقين المغاربة في إسبانيا خلال 48 ساعة المقبلة، قبل الانتقال لدول أخرى، مؤكدا على أنه سيتم رفع وتيرة عودة العالقين.

وقال بوريطة، في مداخلته أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن السلطات ماضية في استكمال ترحيل العالقين المغاربة، في توازن بين حقهم في العودة ومستلزمات تأمين الوضع في المغرب، معلنا أنه وخلال 48 ساعة المقبلة في ستبدأ إعادة العالقين في اسبانيا وخصوصا في الجنوب، ثم تركيا وفرنسا ودول الخليج فالدول الافريقية.

وأوضح بوريطة، أن عملية إعادة العالقين، تضع الأشخاص في وضعية هشاشة ضمن أولوياتها، و تشمل على الخصوص أصحاب التأشيرات القصيرة للزيارة أو التطبيب وليس المقيمين، كما أنه ليس هناك سقف للترحيل، وإنما تتم ملاءمتهم مع القدرات الوطنية.

وأكد بوريطة، على أنه بمجرد توفر الظروف الملائمة في البلاد، بدأت عملية إعادة العالقين ابتداء من منتصف ماي، بدءا من مواطني سبتة ومليلية المحتلتين، حيث عاد أزيد من خمس مائة منهم، كما ترحيل 607 مغربي من الجزائر، وبذلك تكون أول عمليات الترحيل شملت 1103 مواطن ومواطنة في ثلاثة أسابيع.

ويقول بوريطة إن عددا من المغاربة العالقين، الذين تسجلوا في رحلات العندة، عدلوا عن الحضور لأسباب مهنية، كما أن عملية العودة انطلقت مع بداية توفر الظروف، وتدبيرها ليس بالأمر الهين لأن المغرب اختار إحاطتها بكافة الضمانات.