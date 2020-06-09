مصر: ارتفاع أسعار الكهرباء يثير غضب المصريين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، د. محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، عن خطة حكوميّة من أجل "إعادة هيكلة" أسعار الكهرباء، وترفع هذه الخطة بشكل مباشر سعر الكيلوواط، وتستند هذه الخطة على الإستراتيجية الحكوميّة برفع الدعم تدريجيا حتى تموز/ يوليو عام 2021، بنسبة زيادة 19.1%.

وأثار موضوع الإعلان عن الخطة المذكورة، حفيظة المصريين وأطلق الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقّب الصحافي المصري، أحمد جمال زايد، على الموضوع من خلال تغريدة عبر حسابه الخاص في موقع "تويتر": "حكومات العالم كلها تقريبًا بتحاول تساعد شعوبها ماديًا بعد البطالة اللي انتشرت بسبب فيروس كورونا، لكن مصر بتغرد منفردة وبتعلن عن زيادة أسعار الكهرباء 19.1%. وكده تبقى الزيادة السادسة من عام 2014!".

وكتب حساب مجهول الهوية على موقع "تويتر" أن "الحكومات في العالم كله في الوقت الحالي بتحاول توفر سلع ومنتجات بسعر رمزي وببلاش للمواطن حتى الكهرباء دول كثير شالت مصاريفها من على عاتق المواطن علشان الظروف الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها إلا #السيسى رفع سعر الكهرباء والبنزين علشان يرجع بيها الـ500 جنيه اللي وزعها علينا. #الكهرباء".

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وقال الناشط المصري، شريف، على موقع "تويتر" إن "الشعب طول عمره واقف جنب البلد فى المصايب والأزمات والكوارث مفيش مرة الدولة تقف جنب شعبها؟! المرض منتشر والبطالة زايدة ومفيش رحمة #الكهرباء".

وشارك حساب مصري رأيه من خلال تغريدة عبر "تويتر" مشيرًا إلى زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يعني مدام انتصار تنكد عليك وعلي حكومتك تقوم تحط علينا ارحم ديك أبونا #الكهرباء".

وكتب مصطفى خالد عبر حسابه في "تويتر" أن "#الكهرباء غالبا لو اعترض علي ارتفاع أسعار الكهرباء هبقى أخواني وإرهابي ومن قطر وتركيا ميمشيش معاكم إني معارض لأني عايز مصر أفضل بلد ولا هوا يا أطبل للفساد يا هكون أخواني وإرهابي".

وكتبت الشابة حنان إسماعيل من خلال حسابها في "تويتر" أنه "في الظروف اللي إحنا فيها دي الحكومات المحترمة بتقف جمب شعبها وتعفيهم من دفع الكهرباء والمياه وكمان بتدعمهم ماديا، وعندنا فى بلدنا الشعب مطحون من الوباء والفقر والحكومة فوق كل دا بتزود عليه العبء والضغوطات أكتر وأكتر... حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم... #الكهرباء".