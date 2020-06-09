إيطاليا تسجل 79 وفاة و283 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 9 يونيو 2020

قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ارتفع بواقع 79 اليوم "الثلاثاء" مقابل 65 يوم الاثنين، بينما ظلت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة مستقرة تقريبا بواقع 283 حالة بعد تسجيل 280 حالة يوم الاثنين .



وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة منذ رصد التفشي في 21 فبراير شباط وصل إلى 34043، وهي رابع أعلى حصيلة للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

كما ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 235561، وهي سابع أعلى حصيلة عالميا بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

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وتراجع عدد المسجلين حاليا بوصفهم حاملين للفيروس إلى 32872 بعد أن سجل 34730 في اليوم السابق.

ويرقد 263 شخصا في وحدات العناية المركزة اليوم الثلاثاء، انخفاضا من 283 يوم الاثنين، في تراجع مستمر منذ مدة طويلة. ومن بين المصابين بالعدوى، أُعلن عن تعافى 168646 مريضا مقابل 166584 أمس.

وقالت الوكالة إن نحو مليونين و676 ألفا خضعوا لفحوص الكشف عن الفيروس حتى اليوم الثلاثاء مقابل مليونين و643ألفا أمس، من بين السكان البالغ عددهم نحو 60 مليون نسمة.