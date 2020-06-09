رسميًّا.. الإعلان عن طريقة الحصول على الفحص المخبري الدقيق

الثلاثاء 9 يونيو 2020

صورة أرشيفية

أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه بإمكان من يرغبون بالحصول على الفحص المخبري الدقيق، الدخول عبر تطبيق صحتي والاستفادة من الخدمة المقدمة في مراكز متخصصة ووحدات متنقلة.

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وفي وقت سابق، قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الوزارة تتوقع ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن ارتفاع الحالات النشطة ارتبط بأمر مهم جدًّا، وهو أن نسبة الانتشار بالمخالطة المجتمعية تم رصد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، وألمحنا إلى ذلك في مؤتمر الأسبوع الماضي.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3.288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 108.571، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1815، ما يرفع الإجمالي إلى 76.339، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 783 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.