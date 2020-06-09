الميليشيات تبتز القطاع الصحي الخاص في مناطقها تحت مسمى المجهود الحربي

الثلاثاء 9 يونيو 2020

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الارياني عن عمليات نهب وابتزاز منظم تمارسه المليشيا الحوثية على القطاع الصحي الخاص باسم دعم المجهود الحربي .



وقال وزير الاعلام اليمني في تصريح صحفي "ان عشرات الشكاوي والبلاغات من الأطباء في مناطق سيطرة مرتزقة طهران "المليشيا الحوثية" تؤكد فرض المليشيا ضرائب إضافية على ملاك المستشفيات والعيادات الخاصة والعاملين في القطاع الصحي "الخاص" وابتزازهم والتضييق عليهم وارتفاع فاتورة المرضى الذين يعانون ظروفا معيشة صعبة".

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وأضاف"أن ‏المليشيا الحوثية وبعد ان دمرت القطاع الصحي "الحكومي" واوصلته لمرحلة العجز عن مواجهة تفشي الفيروسات والأوبئة، ونهبت المساعدات الطبية، اتجهت لفرض ضرائب إضافية على المستشفيات والعيادات الخاصة وشركات ومخازن الادوية بحجة المجهود الحربي غير آبهة بالاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين".

وأكد الارياني ان ‏هذه الممارسات إمعان حوثي في قتل اليمنيين وتدمير القطاع الصحي والحيلولة دون قيامه بأداء دوره كخط دفاعي في مواجهة تفشي الفيروسات والأوبئة، بعد أن أنشئت المليشيا مستشفيات ومحاجر خاصة لقياداتها وعناصرها مزودة بأحدث التجهيزات الطبية والأدوية تاركة باقي اليمنيين يواجهون مصيرهم