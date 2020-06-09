مسيرة مرتقبة في تركيا تنديداً بتهاوي الديمقراطية‎

الثلاثاء 9 يونيو 2020

أعلن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، عن استعداده لتنظيم "مسيرة الديمقراطية" سيرًا على الأقدام من جنوب وغربي البلاد حتى العاصمة أنقرة، تنديدًا بتهاوي ركائز الديمقراطية في ظل حكم نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الحزب، نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" المعارضة، الثلاثاء، حسبما ذكر موقع "العين الإخبارية" .

ووفق البيان فإن المسيرة المرتقبة من المنتظر أن تنطلق يوم 15 يونيو/حزيران الجاري من مدينة هكاري(جنوب شرق) ذات الأغلبية الكردية، ومن أدرنة(غرب) إلى العاصمة أنقرة، ومن المقرر أن تتكرر في 20 من الشهر نفسه.

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وذكر البيان، أن قرار تنظيم المسيرة جاء ردًا على قرار إسقاط العضوية البرلمانية عن نائبين من حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان، هما ليلى غوفن، النائبة عن هكاري، وموسى فارس أوغللاري، النائب عن مدينة إسطنبول، واعتقالهما، إلى جانب نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول أنيس بربر أوغلو.

وكان الإعلان الأول عن المسيرة جاء في 1 يونيو/ حزيران الجاري، تحت عنوان "لنقاوم جميعًا معًا"، ولكن التنظيم للمسيرة أخذ وتيرة أسرع بعد اعتقال النائبين.

وعن سبب اختيار مدينة أدرنة لتنطلق منه المسيرة، قال الحزب لأنها يقبع بها رئيسه الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، معتقلا منذ العام 2016، أما اختيار هكاري، فلأنها المدينة التي تمثلها ليلى غوفن في البرلمان