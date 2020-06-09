إقرار برنامج عمل اللجنة المكلفة بالإشراف على قطاع الصناعة والرقابة الأسواق

الثلاثاء 9 يونيو 2020

التقى الدكتور عبدالسلام حُميد، رئيس اللجنة الاقتصادية العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، عضو الإدارة الذاتية للجنوب، اليوم الإثنين، باللجنة المكلفة بالاشراف على قطاع الصناعة والتجارة والرقابة على الأسواق برئاسة الدكتور سعودي علي عبيد وعضو اللجنة د.محمود جباري، وعضو اللجنة الممثل عن الغرفة التجارية رجل الأعمال كارم السراري.



وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور عبدالسلام حُميد بالحاضرين في اللقاء المكرس لمناقشة برنامج عمل اللجنة خلال الفترة القادمة في ضوء قرار رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب اللواء أحمد سعيد بن بريك بتوزيع اللجنة الاقتصادية إلى لجان مصغرة للاشراف على القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية .

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وحث الدكتور حميد أعضاء اللجنة على تنفيذ مهامهم بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ومكاتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة ( لحج، أبين والضالع)، إلى جانب التنسيق مع هيئة المواصفات والمقايس، وكذا السلطات المحلية كون تلك الجهات معنية بهذا النشاط.

وأبدى حُميد أمله في أن يسهم هذا التعاون في استقرار الأسواق وتدفق البظائع بعيداً عن الأزمات واحتكار الأسعار، مثمناً في السياق دور القطاع الصناعي والتجاري في تأمين السوق باحتياجات المستهلكين من السلع والخدمات خلال الفترة الماضية.

عقب ذلك جرى استعراض برنامج عمل اللجنة الإشرافي للفترة المقبلة وإخضاعه للتداول والنقاش من قبل الحاضرين، قبل إقراره واعتماده، حيث تمنى الدكتور عبدالسلام حُميد التوفيق لأعضاء اللجنة في مهامهم لخدمة المجتمع في العاصمة عدن والمحافظات المحررة المجاورة