الزبيدي يلتقي مسؤولين من بعثتي السويد وهولندا

الثلاثاء 9 يونيو 2020

التقى اللواء، عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مسؤولين من بعثتي مملكة السويد والمملكة الهولندية، على رأسهم مسؤولي الشؤون السياسية الدكتور جيحون أوستوار وأريك سالمغرين شانتز.



جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي والإنساني والعسكري الراهن في بلادنا .

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وفي اللقاء، أكد اللواء الزبيدي على جهود المملكة العربية السعودية، والدور الفاعل للاتحاد الأوروبي في دعم الملف الانساني والاسهام في الحل السياسي الشامل عبر الأمم المتحدة، وضرورة تكاتف الجهود لإيجاد حلول عاجلة تساعد الجنوبيين على مواجهة الوضع الصحي والإنساني الطارئ.

حضر اللقاء الوفد التفاوضي المرافق لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة الرئاسة رئيس وحدة شؤون المفاوضات، والأستاذ علي الكثيري عضو هيئة الرئاسة، والأستاذ عبدالرحمن اليافعي عضو هيئة الرئاسة، والأستاذ محمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية