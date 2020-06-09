شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تطلق 4 عيادات بيطرية متنقلة بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف أربع عيادات بيطرية متنقلة مجهزة بكامل الأدوات اللازمة لاستخدامها في خدمة مربي الماشية في مواقعهم بمختلف المحافظات والمراكز بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري أن مهام العيادات تبدأ باستقبال بلاغات مربي الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات البيطرية لرعاية مواشيهم وتشمل عمليات التحصين والعلاج والاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي، وإجراء العمليات الجراحية الطارئة، ومكافحة نواقل الأمراض والتطهير والتعقيم، وحفظ الأدوية واللقاحات البيطرية، بالإضافة إلى الإرشاد البيطري من توعية وتثقيف مربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم، كما أنها مخصصة للحالات التي يصعب نقلها للمراكز البيطرية .

وبين أن العيادات ستقوم بمباشرة الحالات المرضية للمواشي ، وهي مخصصة كذلك للحالات التي يصعب نقلها للمراكز البيطرية التابعة للفرع أو المكاتب والوحدات البيطرية التابعة له .