شكرا لقرائتكم خبر عن "الجنائية الدولية" تتسلم "قشيب" زعيم الميليشيا في دارفور والان نبدء بالتفاصيل
وقشيب هو أول مشتبه به سوداني يُسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكانت المحكمة أصدرت مذكرة توقيف بحقه في عام 2007، متهمة إياه بالقتل والاغتصاب والنهب في منطقة دارفور بغرب السودان بين عامي 2003 و2004.
ويقول مدعون إن قشيب كان قائد ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة التي قادت هجمات على البلدات والقرى أسفرت عن مقتل العشرات.
وقال مصدر حكومي في جمهورية إفريقيا الوسطى إن قشيب اعتقل في بلدة بيراو الشمالية وأرسل جوا إلى لاهاي صباح اليوم الثلاثاء.
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