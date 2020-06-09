شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تلزم السكان بالكمامات حتى بعد انهاء "الطوارىء" والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا اليوم الثلاثاء إن وضع كمامة في الأماكن العامة سيظل إلزاميا في البلاد بعد إنهاء حالة الطوارئ يوم 21 يونيو لحين إيجاد علاج أو لقاح لفيروس كورونا وقال إيلا في مؤتمر صحفي إن من الضروري أن يستخدم الإسبان الكمامات في المباني وخارجها إذا لم يكن بإمكان كل منهم الحفاظ على مسافة متر ونصف متر من الآخر وإن ذلك سيتم النص عليه في قرار ينظم الأوضاع بعد رفع قيود العزل العام.

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