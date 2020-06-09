شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تهدم 5 مساكن في بلدة السواحرة وتسرق محتوياتها والان نبدء بالتفاصيل

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 5 مساكن من الصفيح، في برية السواحرة جنوب شرق القدس المحتلة، واستولت على محتوياتها.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بلدة السواحرة وعضو بلديتها يونس جعفر في تصريح صحفي : إن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة، وهدموا المساكن بحجة البناء دون ترخيص، دون تسليم أصحابها إخطارات مسبقة بالهدم، وأجبروا المواطنين على إخلاء المنطقة بالقوة.

وحذر جعفر من تصاعد عمليات هدم مساكن المواطنين في أراضي برية السواحرة الشاسعة، الذي يندرج ضمن مخطط استكمال الطوق الاستيطاني الشرقي لمدينة القدس، تنفيذًا لمخطط الضم.