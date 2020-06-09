شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تهدم 5 مساكن في بلدة السواحرة وتسرق محتوياتها والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بلدة السواحرة وعضو بلديتها يونس جعفر في تصريح صحفي : إن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة، وهدموا المساكن بحجة البناء دون ترخيص، دون تسليم أصحابها إخطارات مسبقة بالهدم، وأجبروا المواطنين على إخلاء المنطقة بالقوة.
وحذر جعفر من تصاعد عمليات هدم مساكن المواطنين في أراضي برية السواحرة الشاسعة، الذي يندرج ضمن مخطط استكمال الطوق الاستيطاني الشرقي لمدينة القدس، تنفيذًا لمخطط الضم.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تهدم 5 مساكن في بلدة السواحرة وتسرق محتوياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.