شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تخفف إجراءات العزل رغم تجاوز حالات كورونا 485 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

بدأ سكان موسكو في استئناف عاداتهم اليومية الطبيعية اليوم بعد رفع اجراءات عزل عام فرضت لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد عقب أكثر من شهرين على الرغم من أن العاصمة الروسية ما زالت تسجل ما يفوق ألف حالة إصابة جديدة يوميا.

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين انتهاء الإجراءات يوم أمس، مبينًا أن الجائحة تنحسر في المدينة وأنه سيبدأ في رفع القيود اليوم على أن تنتهي كل الإجراءات بالكامل في وقت لاحق هذا الشهر.

وأعلنت السلطات اليوم تسجيل 8595 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات بها إلى 485253 حالة إصابة، حيث وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 6142 حالة وفاة