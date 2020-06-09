شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: المبادرة المصرية حول ليبيا "إيجابية" والان نبدء بالتفاصيل
وحول المبادرة المصرية بالشأن الليبي، اعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن تشجيع الاتحاد الأوروبي لجميع المبادرات التي تتوافق مع خط مؤتمر برلين، وإن المبادرة المصرية "إيجابية" لأنها لا تتعارض مع توصيات هذا المؤتمر .
وقال نكرر : إنه لا يوجد بديل لأي حل لا يعكس توصيات مؤتمر برلين لأنها توصيات اعتمدها قرار صادر عن مجلس الأمن، ويجب الدفع لاستئناف حوار "خمسة زايد خمسة "بين الأطرف الليبية والمفاوضات في إطار الأمم المتحدة.
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