شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت يبحث المستجدات مع المبعوث الأممي لليمن والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم اتصالاً هاتفياً مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث . وجرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات والتطورات في الأزمة اليمنية، مشيداً بما تقدمه دولة الكويت وإسهاماتها المتعددة على الصعيدين السياسي والإنساني لإعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق.

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