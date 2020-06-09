رئيس الأركان الباكستاني في كابول لبحث السلام مع طالبان

وصل رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، إلى العاصمة الأفغانية كابول الثلاثاء، للاجتماع مع رئيس أفغانستان أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.



وأعلن القصر الرئاسي في أفغانستان أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع دعم باكستان لعملية السلام.

وجاء في البيان إنه من المقرر أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع، في صورة بيان مشترك من وزارتي الخارجية الأفغانية والباكستانية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفي وقت سابق الثلاثاء،أطلقت الحكومة الأفغانية، سراح نحو 60% من سجناء طالبان، في إطار اتفاق بين الولايات المتحدة والحركة لتمهيد الطريق لمحادثات السلام.

وقال مجلس الأمن الوطني في أفغانستان إنه تم إطلاق سراح نحو 3 آلاف سجين من طالبان كإجراء لبناء الثقة من أجل التوصل إلى سلام دائم.

وبدأ المجلس الأعلى للمصالحة بقيادة عبدالله عبد الله أعماله، فيما بات فريق التفاوض الحكومي جاهز لإجراء محادثات مع ممثلي طالبان.

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وكان إطلاق سراح ما يصل إلى 5 آلاف سجين من طالبان جزءا من الاتفاق الذي أبرمته الحركة مع الولايات المتحدة في فبراير/شباط ، كما كان ذلك شرطا مسبقا وضعه المسلحون للانضمام إلى المحادثات الأفغانية.

وينص الاتفاق أيضا على الانسحاب التدريجي لجميع القوات الدولية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية.

وكانت طالبان قد أعلنت وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر الشهر الماضي.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني إطلاق سراح ألفي سجين من طالبان بالإضافة إلى ألف سجين تم الإفراج عنهم قبل ذلك.

وتقول طالبان إنها أفرجت عن نحو 500 شخص من القوات الموالية للحكومة كانوا محتجزين لديها.

ومع ذلك، يقدم كل من الجانبين أرقاما متضاربة حول عدد السجناء الذين تم إطلاق سراحهم من كلا الجانبين.

ويوجد مبعوث السلام الأمريكي زلماي خليل زاد، الذي توسط في الاتفاق مع طالبان، في المنطقة للدفع من أجل إجراء محادثات سلام أفغانية.