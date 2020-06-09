نظام إيران ينكمش.. غضب شعبي وأزمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المعارضة الإيرانية إن نظام ولاية الفقيه في إيران دخل مرحلة الانكماش المتسارع في ظل أزمات داخلية وخارجية على حد سواء. "الجمهوريون" يستهدفون إيران بأكبر حزمة عقوبات في التاريخ محلل عسكري يكشف دور إيران في تهريب أسلحة تركيا إلى ليبيا

وتشير تقارير وسائل الإعلام الإيرانية وردود أفعال المسؤولين إلى أن النظام الديني الذي يقبع على قمته المرشد علي خامنئي، يرى أن الحل الوحيد للخروج من هذه المرحلة يكمن في تشويه أنشطة المعارضة الإيرانية الممثلة في منظمة "مجاهدي خلق" التي تتخذ من باريس مقرا لها.

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