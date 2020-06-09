الكرملين: بوتين وميركل قلقان من تصاعد القتال في ليبيا المزيد

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، الثلاثاء، عن قلقها من تصاعد القتال في ليبيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، طبقا لما أعلنته الرئاسة الروسية الكرملين.



وشدد بوتين وميركل على عدم وجود بدائل لوقف إطلاق النار.



وأكدا ضرورة بدء المفاوضات بين الأطراف كافة تحت الرعاية الأممية في أسرع وقت.



ورحبت المستشارة الألمانية،الإثنين، بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة أنها تعد امتداد لمسار "مؤتمر برلين.

Advertisements

وأشادت ميركل، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية.



وعلى نفس السياق، أعربت روسيا، الإثنين، عن تقديرها للجهود المصرية التي وصفتها بـ"الإيجابية" تجاه الأزمة الليبية.



وبحث الرئيس الروسي ونظيره المصري، هاتفيا، تطورات الأزمة في ليبيا، وأكدا تصميمهما المشترك على ضمان إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت ممكن.



والسبت الماضي، أعلن الرئيس المصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي بالقاهرة عن التوصل لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأوضح أن المبادرة تدعو لاحترام كافة الجهود الدولية وإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ من السادسة صباح أمس الإثنين.

