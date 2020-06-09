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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكومة بوروندي تعلن وفاة رئيس البلاد المنتهية ولايته بيير نكورونزيزا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت حكومة بوروندي، مساء الثلاثاء، وفاة رئيس البلاد المنتهية ولايته بيير نكورونزيزا.
وأضافت الحكومة، في بيان، أنه:" تعلن حكومة جمهورية بوروندي ببالغ الأسى... رحيل الرئيس بيير نكورونزيزا رئيس بوروندي بشكل غير متوقع" .
وأشار البيان، الذي نشرته الحكومة على "تويتر"، إلى أنه الرئيس السابق توفي إثر إصابته بأزمة قلبية.
والشهر الماضي، جرى انتخاب الجنرال المتقاعد إيفاريست ندايشيمي، مرشح الحزب الحاكم وهو حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية، رئيسا للبلاد.
وكان من المقرر بقاء نكورونزيزا في منصبه حتى أغسطس/ آب لحين تسلم ندايشيمي الرئاسة وبدء ولاية تستمر سبع سنوات في الحكم.
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