واشنطن تعتزم تمديد حظر السلاح على طهران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، براين هوك، إن واشنطن تعمل على تجديد قرار حظر السلاح المفروض على طهران، مؤكدا أن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب وتهدد بزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف هوك، خلال مؤتمر صحفي، أن العقوبات حرمت النظام الإيراني من مليارات الدولارات التي كان يستغلها في تمويل عمليات الحرس الثوري الإرهابية.

وأكد هوك، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيواصل الضغط على طهران حتى تعود إلى المسار الصحيح.

Advertisements

والسبت الماضي، سلمت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا مسودة قرار يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران، الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت تسليم مسودة القرار إلى روسيا وكذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإستونيا التي تشغل جميعها عضوية مجلس الأمن المكون من 15 دولة.

وقالت كرافت، في تصريحات صحيفة: "قريبا سنشاركها مع الدول الـ15. لكن، تعرفون، نحاول العمل بحذر ودقة شديدين".

وأضافت: "يجب على روسيا والصين الانضمام إلى التوافق العالمي حول سلوك إيران".