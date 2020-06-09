واشنطن تؤكد أنها ستواصل الضغط على إيران حتى تتجاوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران براين هوك، خلال جلسة على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تعمل على تجديد قرار حظر السلاح على إيران، معتبراً أن "العقوبات على طهران أدت إلى نتائج ممتازة.. حرمنا النظام الإيراني من مليارات الدولارات بفضل العقوبات".



وشدد هوك على أن "إيران هي في صدارة الدول في مجال رعاية الإرهاب"، مضيفاً أن "رفع حظر التسلح عن طهران سيوفر لها فرصة لزعزعة استقرار المنطقة ". وذكّر بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن عدم تمديد حظر التسلح "انتصار لإيران".

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واعتبر هوك أن "إيران دولة معزولة ولا تحظى بدعم دولي"، موضحاً أن خلاف واشنطن "مع بعض الدول حول إيران تكتيكي وليس جوهرياً". وتابع: "روسيا والصين تريدان بيع السلاح لإيران ولا يناسبهما قرار الحظر".

وشدد هوك على أن "عدم تسليح إيران يسهم في جلب الاستقرار للشرق الأوسط"، مذكّراً بأن "إيران ترعى الإرهاب وحاولت استهداف السعودية". وفي هذا السياق، أضاف: "منع تسلح إيران يحول دون مهاجمة جيرانها عبر وكلائها".

واعتبر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "كان قوياً جداً على إيران"، مضيفاً أن "النظام الإيراني يرزح تحت ضغط كبير والباب مفتوح للدبلوماسية.. الرئيس ترمب سيواصل الضغط وعلى إيران التجاوب"