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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة: معدل وفيات فيروس كورونا باليمن مرتفع بشكل مثير للقلق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020
عدن - الخليج 365
أعلنت الأمم المتحدة، أن معدل الوفاة بفيروس كورونا في اليمن "مرتفع بشكل مثير للقلق".
وأضافت وفق متابعة "الخليج 365"، أن "مئات الأشخاص يعانون من الأعراض ويموتون مع أعراض تشبه أعراض كورونا".
وأمس الاثنين أعلنت اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة مؤكدة في 3 محافظات يمنية محررة.
وقالت اللجنة في تقريرها اليومي عن مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة، إن الحالات الجديدة توزعت على: (2) من الحالات في عدن و(5) في لحج في حين سجلت (5) في تعز.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في المحافظات اليمنية المحررة إلى (496) حالة بينها (112) حالة وفاة و(23) حالة شفاء
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