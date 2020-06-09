"الخليج": حادثة مقتل جورج فلويد لها ما بعدها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة الخليج، في افتتاحيتها بعنوان " الغرب يقرر مصيره"، انه بغضّ النظر عن العواقب الآنية للصرخة العالمية ضد العنصرية التي انفجرت بعد مقتل الرجل الأمريكي الأسود جورج فلويد، فإن بعض الإرهاصات تشير إلى وضع مختلف عما مضى، أساسه العمل على تحقيق المساواة، والعدالة بين مختلف شرائح الناس، والشعوب، والأمم، ما يساعد على بلورة العالم الجديد الذي يقول أغلب المنظرين، والمطلّعين على بواطن الأمور، إنه يتشكّل لا محالة.

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واعتبرت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365"، ان حادثة مقتل جورج فلويد لها ما بعدها، ويفترض أن تمثل علامة ترشد إلى الطريق الصحيحة التي يجب على الغرب، وفي صدارته الولايات المتحدة، أن يسلكها في المستقبل إذا كان معنياً بالبقاء في العالم الجديد متعدد الأقطاب، والقيم. وربما يكون فلويد هو "طوق النجاة" لإنقاذ المنظومة الغربية من التعالي، والغرور، اللذين دأبت عليهما عقوداً من الزمن، وكلفت المجتمع البشري أثماناً باهظة جراء السياسات الاستعمارية، والعنصرية.

واختتمت "واليوم، ربما حان الوقت للتغيير، والاعتراف بالأخطاء الجسيمة بحق الجميع، بمن فيهم الغربيون أنفسهم"