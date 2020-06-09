صحيفة تتحدث عن أزمة خطيرة تمر بها ليبيا  وأول أسبابها العدوان والغزو التركي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت صحيفة خليجية في افتتاحيتها بعنوان " "التاريخ لا يعيد نفسه" أن المبادرة المصرية الهادفة لانتشال ليبيا الشقيقة من أزمتها حظيت بإجماع دولي كبير، خاصة أنها معنية بشكل مباشر باستقرار الأوضاع لدى الجارة الغربية وتعافيها من الأزمة الخطيرة التي تمر بها و التي أول أسبابها العدوان والغزو التركي الوحشي لليبيا ودعم المليشيات ونقل المرتزقة إليها من فصائل الشمال السوري وكل أدوات الإرهاب من مأجورين وقتلة ومنفلتين يتبعون لنظام أنقرة ويأتمرون بأوامره ويعملون خدمة أجندته التوسعية التي يحاول من خلالها الرئيس التركي رجب أردوغان استحضار الماضي "العثماني" مجدداً متناسياً أن التاريخ لا يعيد نفسه، وأن التعويل على الإرهاب يقتل المتاجرين به قبل غيرهم وإن اعتقدوا أنهم يمكن أن يحققوا ما يدور في عقولهم من أطماع ومآرب.



و شددت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365" على ان العالم أجمع سارع لدعم المبادرة المصرية وما تقوم عليه من أسس قوية وراسخة وفاعلة لإنقاذ ليبيا، وهي تستند إلى مقومات تناسب قيام الدول ونفض غبار عقود عنها كانت فيها ضحية التغييب المتبع سواء لصالح شخص واحد، أو وقوع أقسام منها رهينة لمليشيات القتل والموت التي رفضت إرادة الشعب الليبي منذ سنوات عديدة

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