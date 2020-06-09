وفاة رئيس جمهورية بوروندي بيير نكورونزيزا أثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 54 عامًا





أعلنت حكومة بوروندى وفاة رئيس الجمهورية الحالي، ورئيس المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية بيير نكورونزيزا، إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر يناهز 54 عامًا.

وتشرت الحكومة البوروندية بيانا على حسابها في "تويتر" قالت فيه: تعلن حكومة جمهورية بوروندي ببالغ الحزن عن الوفاة غير المتوقعة لفخامة رئيس جمهورية بوروندي بيير نكورونزيزا، التي وقعت في مستشفى Cinquantenaire بمدينة كاروزي بعد توقف القلب في 8 يونيو 2020".

يذكر أن بوروندي أجرت نهاية الشهر الماضى الانتخابات الرئاسية، والتى فاز فيها إيفاريست نداييشميى، وهو سياسى كان يشغل منصب الأمين العام للمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية ، قوات الدفاع عن الديمقراطية منذ عام 2016، وشغل منصب وزير الداخلية والأمن العام من عام 2006 إلى عام 2007.

كان ندايشيمي داعما لسياسات حليفه الرئيسى بيير نكورونزيزا ، الذي شغل منصب رئيس بوروندي من 2005 إلى 2020، ثم رشح حزبه ندايشيمي كمرشح رئاسي له في الانتخابات العامة البوروندية لعام 2020 ، والتي فاز بها في الجولة الأولى.

وجمهورية بوروندي هي بلد غير ساحلي في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا من شرق أفريقيا، وتحدها رواندا في الشمال، وتنزانيا من الشرق والج