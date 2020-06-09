شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يدعو لاستحداث التصويت الإلكترونى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى استحداث آليات التصويت الإلكتروني فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مؤكدا أن هذه الآلية من شأنها تقليل حجم التزاحم أمام اللجان الانتخابية، وتيسير عملية التصويت على الناخبين وهو الأمر الذى وصفه بالضروري فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأكد أبو العلا، أن مصر واحدة من أعرق الديمقراطيات فى الشرق الأوسط، حيث يعود تاريخ الحياة النيابية فيها إلى منتصف القرن الـ19، وبالتالى لابد من مواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة فى أساليب التصويت والاقتراع بما يليق بمكانة الديمقراطية فى مصر.

وأشار أبو العلا، إلى أن منظومة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات فتحت المجال لاستخدام آليات التصويت الإلكترونى، لافتا إلى أن البيئة المصرية ممهدة تماما للعمل بالتصويت الإلكتروني فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

واقترح أبو العلا، إتاحة منصات للتصويت الإلكتروني داخل لجان الاقتراع المختلفة حفاظا على ضمانات النزاهة والشفافية، وكذلك لتسيير العملية الانتخابية بدون زحام أو تكدس وهو ما نحتاجه لمواجهة فيروس كورونا الذى لا يعلم أحد موعدا لانتهائه.