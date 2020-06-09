شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محلية البرلمان" تناقش موازنة التنمية المحلية بحضور الوزير محمود شعراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، ومناقشة موازنة وزارة التنمية المحلية.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أجلت اجتماعها لمدة نصف ساعة لحين حضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وقام النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، بافتتاح الاجتماع، ثم قال إنه مضطر لإنهاء أعمال الاجتماع لحين حضور الوزير، حيث كان من المقرر أن تبدأ الجلسة الساعة الثانية عشر ظهرا وفقا لجدول أعمال اللجنة.

وستناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

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كما ستناقش لجنة الإدارة المحلية، مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020 - 2021، فيما يخص ديوان عام وزارة التنمية المحلية، وفيما يخص هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، ومشروع موازنتى هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة.

كما أنه كان من المتوقع أن يرد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى علي استفسارات بعض النواب فيما يخص وقف رخص البناء بالمدن والقري وذلك طبقا للبيان العاجل المقدم من النائب عبدالحميد كمال في هذا الشأن والذي أكد تضرر أكثر من 35 مهنة من هذا القرار وسبب حالة من الركود والبطالة.