شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" توافق على موازنات القومى للسينما ودار الأوبرا وأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، برئاسة نضال السعيد، وكيل اللجنة، على موازنات البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وأكاديمية الفنون، البيت الفني ودار الأوبرا بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، قطاع الفنون التشكيليه، المركز القومي للسينما للعام المالي الجديد.

وبلغت جملة موازنة المركز القومي للسينما خلال العام الجديد نحو 26 مليونا و962 ألف جنيه مقابل 22 مليونا و364 ألف جنيه العام الجارى، منها 20 مليون جنيه و419 ألف جنيه للباب الأول (الأجور والتعويضات)، و5 ملايين 213 ألف جنيه للباب الثاني (شراء السلع والخدمات).

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فيما بلغت جملة موازنة قطاع الفنون التشكيليه خلال العام الجديد نحو 262.9 مليون جنية مقابل 267.2 مليون جنية العام الجاري 2020/2019، منها89.6 مليون جنية للباب الأول (الأجور والتعويضات) و150 مليون جنيه للباب السادس (الاستثمارات).

وبالنسبة لموازنة البيت الفني للموسيقي ودار الأوبرا بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، قدرت جملتها بنحو 312 مليونا و109 آلاف جنيه العام الجديد 2020/2021 مقابل 219 مليون العام الجارى، منها 124.4 مليون جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) و110.5 مليون جنية للباب السادس (الاستثمارات).

وقدرت جملة أكاديمية الفنون خلال العام الجديد بنحو 338 مليونا و253 ألف جنيه مقابل 267.6 مليون جنيه العام الجاري، فيما بلغت موازنة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية نحو 158.5 مليون جنية العام الجديد مقابل 114.6 مليون العام الجارى.