شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" تؤجل التصويت على موازنة الرقابة المالية وتنتقد غياب رئيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء التصويت على مشروع الموازنة العامة للهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالى الجديد 2020/ 2021 إلى جلسة اللجنة المقرر لها يوم الخميس المقبل، وشهد اجتماع اللجنة ارتباكا بين صفوف مندوبى وممثلى الهيئة خلال الرد على أسئلة النواب، حيث لم يكن لديهم إجابات على تساؤلات النواب بشأن مشروع موازنة الهيئة.

ومن ناحيته تساءل المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة عن سبب تغيب رئيس هيئة الرقابة المالية عن اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة موازنة الهيئة للسنة المالية 2020/ 2021، قائلا: "رئيس الهيئة أًصلا مش بييجى اللجنة رغم أن البرلمان رقيب عليها، فهيئة الرقابة المالية هيئة مستقلة ولكن تخضع لرقابة البرلمان، وبالتالى التقارير التى يتم إرسالها ليست للقراءة فقط".

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وانتقد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وأعضائها غياب بعض المسؤلين بهيئة الرقابة المالية عن حضور الاجتماع فى ظل تعثر ممثلي الهيئة الحاضرين الاجتماع فى الإجابة عن استفسارات اللجنة، قائلا:"هل هذا استهانة بالمجلس واللجنة، مضيفا: "نحن الأمناء على المال العام، ولو كنتوا بتيجوا كنا عرفنا كل التفاصيل أول بأول"، واتفق معه النائب طارق حسانين، عضو اللجنة، قائلا: "لن أوافق على مشروع الموازنة إلا فى حضور رئيس الهيئة".