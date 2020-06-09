شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: اختيار تامر عوف أمين عام مساعد لحزب الشعب الجمهورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علمت ”الخليج 365” أن هناك مجموعة من الأسماء التى تم الاستقرار عليها ضمن تشكيل حزب الشعب الجمهورى، من بينها تامر عوف أمين عام مساعد للحزب.
كما تم الاستقرار على عدد من أسماء الشخصيات العامة ليشغلوا عدد من المناصب المختلفة بالحزب
وجدير بالذكر أن تامر عوف لديه خبرة فى العمل السياسى أكثر من 25 عاما وشغل مناصب متعددة داخل الحكومة وكان أخرها المستشار السياسى للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق.
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