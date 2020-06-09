اخبار العالم

مصادر: اختيار تامر عوف أمين عام مساعد لحزب الشعب الجمهورى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: اختيار تامر عوف أمين عام مساعد لحزب الشعب الجمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علمت ”الخليج 365” أن هناك مجموعة من الأسماء التى تم الاستقرار عليها ضمن تشكيل حزب الشعب الجمهورى، من بينها تامر عوف أمين عام مساعد للحزب.

 

Advertisements

كما تم الاستقرار على عدد من أسماء الشخصيات العامة ليشغلوا عدد من المناصب المختلفة بالحزب 

 

وجدير بالذكر أن تامر عوف لديه خبرة فى العمل السياسى أكثر من 25 عاما وشغل مناصب متعددة داخل الحكومة وكان أخرها المستشار السياسى للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: اختيار تامر عوف أمين عام مساعد لحزب الشعب الجمهورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا