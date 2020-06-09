طالبان تفرج عن 15 جنديًا أفغانيًا بموجب اتفاق مع واشنطن

أفرجت حركة طالبان اليوم، عن 15 جنديا أفغانيا من القوات الحكومية، بموجب اتفاق إطلاق الأسرى في إطار خطوات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وفقا لموقع روسيا اليوم. وحسب قناة "طلوع" الأفغانية، أعلن الناطق باسم طالبان سهيل شاهين عبر تويتر نبأ الإفراج عن 15 Advertisements جنديا أفغانيا في ولاية أوروزغان وسط البلاد، وأن الحركة أعطت كلا منهم مبلغا ماليا​​​. جنديا أفغانيا في ولاية أوروزغان وسط البلاد، وأن الحركة أعطت كلا منهم مبلغا ماليا​​​. وتستمر المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طالبان في أفغانستان على الرغم من الجهود المبذولة لوقف الحرب وانسحاب القوات الأمريكية والأطلسية من هذا البلد الذي يعيش في الحرب لنحو 40 عاما. الأمريكية والأطلسية من هذا البلد الذي يعيش في الحرب لنحو 40 عاما. ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان في نهاية فبراير الماضي في قطر،على أول اتفاق سلام منذ أكثر من 18 عاما من الحرب، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان في مارس بعد صفقة تبادل للأسرى.

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