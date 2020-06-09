رئيس الوزراء السوداني يستقبل وفد الحزب الاتحادي الموحد

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن عملية إصلاح الخدمة المدنية من أهم شواغل الحكومة، خاصة تكوين مفوضية إصلاح الخدمة المدنية، حتى تجري عملية التعيينات في الخدمة المدنية بالطرق المتعارف عليها ووفق منهج ومعايير واضحة لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية في كافة وظائف الخدمة المدنية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء السوداني، وفد الحزب الاتحادي (الموحد)، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها مع القوى السياسية

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والمدنية.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول عملية السلام والتحديات التي تواجهها، وأشار وفد الحزب الاتحادي (الموحد) في هذا الصدد إلى "ضرورة عدم الالتفات للابتزاز السياسي الذي تمارسه القوى المعادية للثورة والتغيير، وأكد على ضرورة وضع كل القضايا على الطاولة بما في ذلك قضية العلمانية وعلاقة الدين بالدولة كواحدة من

القضايا التي طرحتها بعض قوي الكفاح المسلح كقضية ذات أولوية لديها".

وقال وفد الحزب: إن هذه من المطالب العادلة التي لا يوجد حرجا في مناقشتها خاصة مع الحركات التي تتبنى هذا الطرح مثل الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور.

واستعرض وفد الحزب رؤيته حول العلاقات الخارجية، مثمنا انفتاح الحكومة السودانية على المجتمع الدولي، وبالأخص الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، كما أثنى وفد الحزب على الجهود التي تقوم بها الحكومة لطي ملف العقوبات الأمريكية ورفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.