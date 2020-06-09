الإمارات تُرسل 72 طنًا من المستلزمات الطبية إلى المالديف لمكافحة كورونا

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل على متنها 72 طنا من الإمدادات الطبية إلى المالديف لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.



وشملت المساعدات -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الثلاثاء معدات طبية ومستلزمات الحماية الشخصية، وسيستفيد منها أكثر من 72 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية

لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الإمارات لدى المالديف الدكتور سعيد محمد علي الشامسي: "إن إيصال المساعدات إلى جزر المالديف اليوم يعكس أهمية التضامن والتعاون بين الدول لاحتواء كوفيد-19، مشيرا إلى أن دولة الإمارات مدت يد المساعدة لعشرات الدول في الأيام الأخيرة.

من جانبه أعرب سفير المالديف لدى الإمارات الدكتور حسين نياز، عن امتنانه لقيادة وشعب الإمارات على دعمهم المستمر لجزر المالديف للتغلب على الوباء وتزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية

بالحماية اللازمة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 802 طنا من المساعدات إلى أكثر من 65 دولة، استفاد منها نحو 802 ألف من العاملين في المجال الصحي.