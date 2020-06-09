السعودية.. ارتفاع عدد الإصابات والحالات الحرجة في الرياض وجدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن 3 مدن في المملكة سجلت 1.957 حالة ضمن قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد- 19"وفقا لموقع روسيا اليوم. المسبب لمرض "كوفيد- 19"وفقا لموقع روسيا اليوم. وأشارت الوزارة، إلى أن العاصمة الرياض سجلت 1099 حالة إصابة، تلتها مدينة جدة بـ447 حالة فمكة المكرمة بـ411 حالة مؤكدة. 1099 حالة إصابة، تلتها مدينة جدة بـ447 حالة فمكة المكرمة بـ411 حالة مؤكدة. وسجلت السلطات الصحية في السعودية 3288 حالة إصابة جديدة، و1815 حالة تعاف، و37 حالة وفاة.

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