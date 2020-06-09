أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، عن تقديم الفلسطينيين "اقتراحًا مضادًا" للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال أشتية أثناء لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء: "لقدقدمنا اقتراحًا مضادًا للجنة الرباعية قبل بضعة أيام".
وأوضح أن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف، ينص على قيام "دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح".
وقال "أشتية" إن المقترح الفلسطيني يشمل أيضًا "تعديلات طفيفة علىالحدود عند الضرورة".
وأضاف أن التبادل سيكون "متساويًا" من حيث "حجم وقيمة" المناطق.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر يناير الماضي، عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين تنص على ضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية بالإضافة إلى منطقة غور الأردن الاستراتيجية التي تعتبر "السلة الغذائية" للفلسطينيين، حيث تشكل مساحتها ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
كانت هذه تفاصيل خبر أشتية: قدمنا للرباعية اقتراحًا مضادًا لخطة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.