خفر السواحل التونسي ينتشل 20 جثة لمهاجرين

انتشلت قوات خفر السواحل التونسية ما لا يقل عن 20 جثة تعود لمهاجرين أفارقة، غرق قاربهم قبالة سواحل البلاد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال مسؤول تونسي إن الجثث انتشلت قبالة مدينة صفاقس بعد غرق القارب الذي

كان على متنه 53 مهاجرًا انطلقت رحلتهم عبر المتوسط نهاية الأسبوع الماضي باتجاه السواحل الإيطالية، وفقًا لوكالة "رويترز".

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات اليونانية أن قاربًا يقل 40 مهاجرًا

وصل الأحد الماضي إلى جزيرة ليسبوسس، وأكدت أن مجموع المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحل الجزيرة في الأيام الماضية بلغ 250 شخصا، فيما لم تسجل باقي جزر شرقي بحر إيجه وصول أي مهاجرين جدد منذ مارس الماضي.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن المهاجرين على الأرجح من بلدان إفريقية وأفغانستان.