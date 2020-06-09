قلق أممي بسبب ارتفاع معدل وفيات كورونا في اليمن

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وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، مساء الاثنين، أن معدل الوفيات ارتفع إلى 24.77 بالمائة، وأن أكثر من 75 بالمائة من الإصابات المؤكدة سجلت في أوساط الرجال، والأشخاص في الفئة العمرية 45 – 59 الذين لديهم أعلى معدل وفاة.

وأوضح البيان، أن “السلطات في اليمن أعلنت حتى السبت ( 6 يونيو / حزيران) عن 486 إصابة بكورونا، بينها 112 وفاة منذ ظهور أول حالة بالبلاد في 10 أبريل/ نيسان الماضي”.

وأضاف أن “معدل الوفيات مرتفع بشكل مثير للقلق، حيث بلغ 24.77 بالمائة”.

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ولفت البيان إلى أن “أكثر من 75 بالمئة من الحالات المؤكدة هم رجال وأشخاص في الفئة العمرية ما بين 45 – 59”.

وذكر أن “محافظة عدن (جنوب) هي الأولى في انتشار كورونا، حيث تم الإبلاغ عن 130 حالة، تليها حضرموت (شرق) بـ126”.

وأفاد البيان بأن “التقارير تواصل الإشارة إلى أن مئات الأشخاص في البلاد يموتون بأعراض تشبه كورونا”.

وحتى مساء الاثنين بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، (496) حالة و(112) وفاة و(23) حالة تعافٍ، فيما ترفض ميليشيا الحوثي الانقلابية الإفصاح عن الأعداد الحقيقية لحالات الإصابة والوفيات في مناطق سيطرتها.