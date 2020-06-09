كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هوك: نعمل على تجديد قرار حظر السلاح على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات على طهران أدت إلى نتائج ممتازة، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تجديد قرار حظر السلاح على إيران.

وأضاف هوك: أن إيران هي في صدارة الدول في مجال رعاية الإرهاب، ومنع تسلحها يحول دون مهاجمة جيرانها عبر وكلائها، موضحاً أن "النظام الإيراني يرزح تحت ضغط كبير والباب مفتوح للدبلوماسية".

Advertisements