كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع طفيف بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" على أساس يومي.

وسجلت وزارة الصحة العمانية، 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 362 عمانيا و 350 أجنبيا، مقارنة مع 604 إصابات في اليوم السابق، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 18198 و 83 حالة وفاة وتماثل 4152 حالة للشفاء.

وأشارت الصحة العمانية، إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة ​الماضية بلغ 2688، فيما تم إدخال 47 حالة اليوم إلى المستشفى ليصبح إجمالي العدد 291 بينهم 85 حالة في العناية المركزة.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة العمانية، 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مقابل 778 أمس الخميس، لترتفع الحصيلة إلى 15068 حالة.

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وأوضحت الوزارة، أن 343 حالة تعود لعمانيين و427 لغير عمانيين، فيما بلغ إجمالي الوفيات 72 حالة بعد أن كان عند 67 في الإحصائية السابقة، وارتفع عدد المتعافين إلى 3451 حالة.

هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عن تسجيل 127,1 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة مع 130,4 ألف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 6 ملايين و639092.

وحسب إحصائيات الجامعة، فإن عدد المتوفين بالفيروس في أنحاء العالم وصل إلى 391249، فيما تماثل مليونان و872731 شخصا للشفاء منذ بداية الجائحة.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالفيروس مع مليون و872,6 ألف حالة، تليها البرازيل وروسيا، بينما صعدت البرازيل إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات (34021)، متجاوزة إيطاليا في قائمة تبقى على رأسها الولايات المتحدة (108211 وفاة) وبريطانيا (39987).

كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.