ابتدائية الناظور توزع 28 سنة سجنا نافذا على أفراد شبكة دولية لتهريب المخدرات

بتت الغرفة الجنحية التلبسية في ابتدائية الناظور، أمس الاثنين، في ملف 4 أشخاص متهمين بالتهريب الدولي للمخدرات، بينهم مواطن إسباني، ووزعت عليهم 28 سنة سجنا نافذا.

ووفق منطوق الحكم، فإن المحكمة أدانت المتهمين الأربعة، بـ7 سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، وأدائهم تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 88 مليون درهم، ومصادرة سيارات، ودراجات نارية، ومحركات خاصة بزوارق مطاطية، وقاربين خشبيين، ومضخات هوائية لفائدة الإدارة نفسها.

وتعود فصول القضية المذكورة إلى شهر أبريل الماضي، عندما تمكنت فرقة الشرطة القضائية في المنطقة الإقليمية للأمن في الناظور، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المتهمين، بينهم فتاة، وشخص من ذوي السوابق القضائية، ومواطن إسباني يقيم في المغرب بطريقة غير مشروعة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وبحسب بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن العملية المذكورة مكنت من حجز 52 روزمة من مخدر الشيرا، يبلغ وزنها الإجمالي طنا و770 كيلوغرام معبأة، وملفوفة بطريقة خاصة لتسهيل نقلها عبر المسالك البحرية.

كما تم حجز قاربين تقليديين، وخمسة محركات بحرية، فضلا عن 42 برميلا للوقود من سعة 40 لترا، ومبلغا ماليا قدره 74 مليون سنتيم من العملة الوطنية، وكذا ثلاث دراجات نارية من دون لوحات ترقيم، وأربع سيارات، بالإضافة إلى معدات خاصة بالملاحة البحرية.