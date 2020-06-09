لمجرد ورمضان في الأمتار الأخيرة.. منافسة على لقب أول فنان عربي وإفريقي ينال ذرع يوتوب “الماسي”

اقترب الفنان المغربي، سعد لمجرد، والفنان المصري، محمد رمضان، من حاجز 10 ملايين مشترك بقناتهما على يوتوب، وهو الانجاز، الذي يمنح على إثره الموقع ذرعا ماسيا، لم يسبق لأي فنان عربي، أو إفريقي الحصول عليه.

ويبلغ عدد مشتركي قناة الفنان المغربي سعد لمجرد” 9.92″ مليون مشترك بأفضلية بسيطة عن محمد رمضان، الذي يبلغ عدد مشتركي قناته 9.78، ما يجعل المنافسة بينهما قوية عن لقب أول فنان عربي، وإفريقي يحصل على الذرع الماسي من يوتوب.

ولم يسبق لأي قناة يوتوب من إفريقيا أن نالت الذرع الماسي، لكن على مستوى العرب سبق أن حصلت عليه صانعة المحتوى العراقية نور، صاحبة قناة “نور ستارز”.

وتعكس المنافسة بين محمد رمضان، وسعد لمجرد، تفوقهما الجماهيري في بلديهما، والوطن العربي، والقارة الإفريقية كذلك، وسبق أن قدما معا أغنية “إنساي”، التي بلغ عدد مشاهدتها ما يفوق 240 مليون مشاهدة.