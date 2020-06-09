العثماني: تأجيل انتخابات 2021 بسبب كورونا غير مطروح للنقاش.. وموضوع قانون “تكميم الأفواه” تم تضخيمه

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن موضوع تأجيل الانتخابات التشريعية لسنة 2021، بسبب فيروس كورونا، غير مطروح في هذه الآونة على طاولة النقاش.

وأوضح رئيس الحكومة، في حوار مع “عربي بوست”، أن سبب عدم طرح هذا الموضوع للنقاش هو الانشغال “في المدى المنظور، فيما تبقى من السنة الجارية، بالمعركة ضد الوباء وتداعياته”، وأضاف قائلاً: “عندما ننجح وسننجح إن شاء الله، آنذاك لكل حدث حديث”.

وعن انتقادات المغاربة لمشروع “قانون الكمامات” باعتباره يحد من حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، رأى رئيس الحكومة أن “الموضوع تم تضخيمه أكثر من اللازم”، مشيراً إلى أن “أعضاء الحكومة وقبل أن يخرج خبر مشروع القانون 22.20، أبدوا ملاحظات عديدة وشكلت الحكومة لجنة تقنية لأخذ تلك الملاحظات بعين الاعتبار وتعديل المشروع، واشتغلت بالفعل على ذلك”.

وأضاف أن مجلس الحكومة، اتخذ آنذاك قراراً بتشكيل لجنة وزارية لتعرض عليها نتائج اللجنة التقنية، مشدداً على أنه “لو كانت هناك نيَّة مُبيَّتة بتمريره كما يتوهم البعض ويزعم، لفعلت الحكومة ذلك في حينه وأحالته على المؤسسة التشريعية”.

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لكن، يضيف العثماني، الحكومة “أحالته على لجنتين تقنية ووزارية للمراجعة والتطوير”، لافتاً الانتباه إلى أن “النسخة المتداولة، ليست الصيغة التي انتهت إليها اللجنة التقنية في تلك المرحلة مع المراجعة الأولية”.

وشدد على أنه “ليس هناك أي نية لدى الحكومة للحد من حرية التعبير ولا تكميم الأفواه”، مضيفاً أنه “لا يستقيم ذلك ولا ينسجم مع توجهات المغرب، وتطور مسلسلها الديمقراطي خاصة بعد دستور 2011”.