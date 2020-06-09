أمكراز: المقاولات احترمت 85% من تدابير الوقاية من كورونا وراقبنا 10546 مؤسسة

أعلن محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، عن حصيلة احترام المقاولات للتدابير الصحية، المرتبطة بجائحة كورونا.

وقال أمكراز، لدى حلوله، اليوم الثلاثاء، في لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، إن الزيارات الميدانية، المنجزة من طرف اللجان المشتركة، واللجان الإقليمية المختلطة، أسفرت عن التحقق، مما مجموعه 104958 تدبيرا، مضيفا أن 89240 منها تم احترامها من قبل المقاولات، التي تمت مراقبتها، بنسبة 85 في المائة، و15772 تدبيرا لم يتم احترامها، بنسبة 15 في المائة.

وشملت التدابير الاحترازية، خصوصا نظافة أماكن العمل، وظروف العمل، والتحسيس بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد المؤسسات، التي نظمت لها زيارات ميدانية برسم الفترة الممتدة من 15 أبريل إلى 4 يونيو الجاري، ما مجموعه 10546 مؤسسة.

وأوضح أمكراز، أن أكثر القطاعات تضررا من الجائحة، قطاع الإيواء، والمطاعم، إذ صرحت 94 في المائة من مقاولاتهما بتوقفها عن العمل، بينما بلغت النسبة في قطاع الخدمات الإدارية والدعم، وكذا الفنون، والترفيه، وأنشطة العروض 77 في المائة من المقاولات، كما وصلت نسبة التوقف إلى 72 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية، والبناء.

وتراهن الوزارة على برنامج “إدماج” لإنعاش الشغل، وهو البرنامج، الذي يمنح امتيازات، منها الإعفاء من المستحقات الاجتماعية ورسم التكوين المهني في حدود 6000 درهم، ومن الضريبة على الدخل عن منحة التدريب، التي يتقاضاها المتدرب في حدود 6000 درهم، كما تعتزم الدولة مواكبة فاقدي الشغل، والباحثين عنه، وتقوية الشراكات مع الجماعات الترابية، بهدف دعم التشغيل في الجمعيات، والمهن الحرة، والنهوض بإنشاء مقاولات دعم التشغيل.