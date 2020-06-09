المركز السينمائي المغربي يفتح باب الدعم أمام شركات الانتاج

أعلن المركز السينمائي المغربي، أمس الاثنين، فتح باب الدعم للدورة الثانية من عام 2020، في وجه شركات الانتاج، بخصوص الأعمال الروائية، والوثائقية.

وفتح الـ”CCM” باب الدعم أمام شركات الانتاج، في وقت تستعد فيه صناعة السمعي البصري للعودة تدريجيا بعد توقفها تأثرا بتداعيات الجائحة.

وأعلن المركز السينمائي المغربي، في مذكرة إخبارية يتوفر “اليوم 24” على نسخة منها، فتح باب طلبات دعم الأفلام الروائية، والوثائقية في مرحلة قبل الانتاج إلى غاية 6 يوليوز، أما فترة تلقي طلبات دعم الأفلام الروائية، والوثائقية في فترة ما بعد الانتاج ومشاريع كتابة، وإعادة كتابة السيناريو فهي ممتدة إلى غاية 13 يوليوز المقبل.

ويستمر الباب مفتوحا في وجه الأفلام الوثائقية حول الثقافة الحسانية، وتاريخ المجال الصحراوي لوضع طلبات الدعم، إلى غاية 20 من شهر يوليوز المقبل.